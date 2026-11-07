"Качество жизни": врач рассказала о биологическом возрасте

Что такое биологический возраст? Правда ли, что он может сильно отличаться от паспортного? А чем биологический возраст отличается от физического?

Как проверить свой настоящий возраст? Почему одни в 45 выглядят на 30, а другие в 30 чувствуют себя на 50? Можно ли "отмотать" возраст назад?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-терапевт ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Якушева Мария.