Эксперт оценил масштаб кибератаки на инфраструктуру хостинг-провайдера Beget

Хакеры уничтожили облачную инфраструктуру хостинг-провайдера Beget в ночь на 2 ноября. Теперь компания строит ее заново. Восстановить все данные после кибератаки нельзя – резервные копии виртуальных серверов получит только половина клиентов. Beget входит в тройку крупнейших регистраторов доменов. От работы компании зависят почти полмиллиона сайтов и сервисов Рунета.

Что вообще такое хостинг и кто пользуется услугами Beget? Что для простых пользователей означает потеря облачной инфраструктуры? Можно ли сравнивать случившееся с атакой беспилотников на дата-центры Яндекса? Как такой ущерб можно нанести с помощью ИИ? Кто будет возмещать убытки компаниям, которые пострадали от взлома? Beget уже сообщил о форсмажоре – это значит, что бизнес должен решать проблемы сам?

На эти и другие вопросы ответит генеральный директор информационно-аналитического агентства в сфере телекоммуникаций Денис Кусков.