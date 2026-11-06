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06 ноября, 22:45

Общество

Психолог объяснила, как отличить конфликт от настоящей травли

Психолог объяснила, как отличить конфликт от настоящей травли

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В Москве прошел Всероссийский антибуллинговый форум "Надо поговорить!". В рамках мероприятия собрались более 300 экспертов, чтобы заявить о недопустимости травли и необходимости бороться с ней вместе. Согласно статистике, каждый пятый подросток в школе подвергался травле, а треть детей не чувствуют себя в безопасности.

Как сформировать в России культуру, в которой травля будет неприемлема? Где проходит граница между обычным детским конфликтом и настоящей травлей? По каким признакам родители и педагоги могут понять, что ситуация уже опасна? Почему дети зачастую не рассказывают взрослым, что подвергаются травле? Как заметить проблему, если ребенок все скрывает? Иногда взрослые советуют просто дать сдачи или не обращать внимания. Почему такие рекомендации могут только усугубить ситуацию?

На эти и другие вопросы ответит кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики Мария Новикова.

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