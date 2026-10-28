"Новости дня": средняя продолжительность жизни в Москве впервые превысила 80 лет

Средняя продолжительность жизни в Москве впервые превысила 80 лет. В столице проводят комплексную диагностику, которая помогает оценить состояние здоровья, рассчитать биологический возраст и выявить возможные риски. Обследование уже прошли почти миллион москвичей.

Во время диагностики можно проверить соотношение жировой, мышечной и костной ткани, а также оценить скорость реакции и когнитивные функции. Об этом – в программе "Новости дня".