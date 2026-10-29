"Новости дня": экспресс-павильоны проверки здоровья будут работать в Москве зимой

Экспресс-павильоны проверки здоровья будут работать в Москве зимой. Их можно посетить на ВДНХ в Останкинском районе, а также в центре столицы на Никитском бульваре и Трубной площади. За 15 минут и совершенно бесплатно москвичи могут оценить состояние своего организма и получить персональные рекомендации по здоровому образу жизни.

В павильонах проводят биоимпедансометрию: она показывает соотношение жировой, мышечной и костной ткани, а также помогает выявить скрытые отеки. Кроме того, посетители могут пройти нейрофитнес, проверить скорость реакции, память и когнитивные функции.

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