"Качество жизни": врач рассказала о полезных свойствах гречки

За что гречку так любят нутрициологи и фитнес-блогеры? Правда ли, что в гречке больше белка, чем в других крупах? Есть ли в ней железо и может ли она помочь при железодефицитной анемии?

Чем зеленая гречка отличается от коричневой? Нужно ли ее замачивать? Как правильно готовить гречку? И правда ли, что ее можно есть каждый день, чтобы похудеть?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач превентивной медицины, нутрициолог, косметолог Анастасия Пантус.