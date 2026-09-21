"Качество жизни": врач рассказала, как отличить забывчивость от болезни Альцгеймера

21 сентября отмечается Всемирный день болезни Альцгеймера. Забывчивость у близких: когда это возраст, а когда первые признаки деменции? Почему человек может помнить события молодости, но забывать, что произошло вчера?

Как понять, что это возрастное, а не деменция? Какие изменения должны насторожить? Какие обследования помогают понять причину нарушений памяти? Что делать в молодом возрасте, чтобы снизить риск болезни Альцгеймера в будущем?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-психиатр Валерия Закуражная.