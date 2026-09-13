"Качество жизни": врач рассказала, какие симптомы могут указывать на диабет

Сахарный диабет часто связывают с употреблением сладкого и старшим возрастом. Однако нарушения обмена веществ могут возникать и у молодых людей.

Что такое преддиабет и инсулинорезистентность? Как лишний вес влияет на уровень сахара в крови? Какие симптомы должны насторожить и можно ли предотвратить развитие диабета?

Почему датчики для контроля сахара стали ЗОЖ-трендом и всем ли они нужны? Какие привычки помогают снизить риск заболевания?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-эндокринолог Городской поликлиники № 220 Анна Перелыгина.