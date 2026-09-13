Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 07:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказала, какие симптомы могут указывать на диабет

"Качество жизни": врач рассказала, какие симптомы могут указывать на диабет

"Выбор Рыбова": газировка

"Знатоки Москвы": выпуск 24

Облачная погода ожидается в Москве 13 сентября

В России с 1 октября стоматологи будут обязаны применять анестезию при любой боли

В ЖК "Митино парк" проводят детские ярмарки для юных предпринимателей

Москвичи ждут аномально теплую зиму из-за неурожая рябины в регионе

Биолог назвала места, где в России растет белый трюфель

Врачи заявили, что посещавшие детский сад дети в 1,5 раза реже болеют в школе

Минпросвещения РФ разъяснило правила использования ИИ в школах

Сахарный диабет часто связывают с употреблением сладкого и старшим возрастом. Однако нарушения обмена веществ могут возникать и у молодых людей.

Что такое преддиабет и инсулинорезистентность? Как лишний вес влияет на уровень сахара в крови? Какие симптомы должны насторожить и можно ли предотвратить развитие диабета?

Почему датчики для контроля сахара стали ЗОЖ-трендом и всем ли они нужны? Какие привычки помогают снизить риск заболевания?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-эндокринолог Городской поликлиники № 220 Анна Перелыгина.

Читайте также
Программа: Качество жизни
обществовидео

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика