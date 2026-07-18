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18 июля, 07:00

Общество

"Качество жизни": кардиолог рассказала, как избежать проблем с сердцем в жару

"Качество жизни": кардиолог рассказала, как избежать проблем с сердцем в жару

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У кого могут появиться проблемы с сердцем в жару? Чем опасна жара для сердца? Прием каких лекарств повышает риски сердечно-сосудистых катастроф?

Какие продукты нагружают сосуды в жару? Сколько надо пить воды, чтобы избежать сгущения крови? Нужно ли увеличивать дозировку лекарств от давления в жару? И что нужно делать каждому москвичу в жару, чтобы избежать инфаркта?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-кардиолог городской поликлиники № 220 Наталья Постолова.

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