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12 июня, 17:30

Общество

Выставка о героях СВО открылась в фойе театра на севере Москвы

Выставка о героях СВО открылась в фойе театра на севере Москвы

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Экспозиция, посвященная участникам специальной военной операции, открылась в фойе театра на севере столицы. Художница изобразила на картинах бойцов, которые выполняют задачи в зоне СВО, а также зарисовки с фронта.

Как отметили организаторы выставки, художественные образы помогают больше узнать о людях, которые защищают страну, а произведения искусства сохраняют страницы современной истории и делают их частью общей национальной памяти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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