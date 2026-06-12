12 июня, 17:30Общество
Выставка о героях СВО открылась в фойе театра на севере Москвы
Экспозиция, посвященная участникам специальной военной операции, открылась в фойе театра на севере столицы. Художница изобразила на картинах бойцов, которые выполняют задачи в зоне СВО, а также зарисовки с фронта.
Как отметили организаторы выставки, художественные образы помогают больше узнать о людях, которые защищают страну, а произведения искусства сохраняют страницы современной истории и делают их частью общей национальной памяти.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.