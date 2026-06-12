Рекордная жара установилась в Москве

В Москве установилась рекордная жара. Метеостанция в центре города возле гостиницы "Балчуг" показала 31 градус, что выше, чем было в 1998 году. Небольшую прохладу может принести гроза, которая уже накрыла несколько районов столицы.

Ожидаются сильные, но кратковременные ливни, а также снижение атмосферного давления. Вероятность осадков 12 июня составляет 50%, дожди и ливни будут локальными и непродолжительными. Атмосферное давление находится на нормальной отметке 747 миллиметров ртутного столба.

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