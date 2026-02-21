"Качество жизни": врач ответила на популярные вопросы о мужском здоровье

Почему мужчины живут меньше женщин, и как избежать преждевременной смерти? Что нужно делать, чтобы оставаться активным до самой старости?

Какие продукты особенно полезны именно для мужского здоровья? Что могут сделать современные мужчины, чтобы укрепить свое ментальное здоровье? И почему почти все мужчины надеяться на помощь женщины в поддержке своего здоровья?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-терапевт городской поликлиники № 2 Оксана Кожухова.