График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

21 февраля, 07:00

Общество

"Качество жизни": врач ответила на популярные вопросы о мужском здоровье

Температура воздуха превышает климатическую норму в столице

Российские компании стали нанимать сотрудников после консультаций с астрологом

Эксперты выяснили, что расхламление приводит к захламлению

Для учеников медицинских классов провели экскурсию в клиническом центре "Коммунарка"

Московская студентка учится сразу в трех вузах

Оперная ария в подъезде обернулась для певицы выселением

Сотрудницу салона красоты заставили пройти детектор лжи в Москве

Экстремальная жара может прийти в столицу этим летом

Снежный покров в Москве достиг 80 сантиметров

Почему мужчины живут меньше женщин, и как избежать преждевременной смерти? Что нужно делать, чтобы оставаться активным до самой старости?

Какие продукты особенно полезны именно для мужского здоровья? Что могут сделать современные мужчины, чтобы укрепить свое ментальное здоровье? И почему почти все мужчины надеяться на помощь женщины в поддержке своего здоровья?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-терапевт городской поликлиники № 2 Оксана Кожухова.

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

