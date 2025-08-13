Форма поиска по сайту

13 августа, 13:00

"Доктор 24": врачи рассказали, как быстрее заснуть ночью

Как быстро отключить мозг от работы, чтобы быстрее уснуть ночью? Что нужно делать во время вечернего душа, чтобы лучше спать? Какие добавки в крема действительно работают? Насколько эффективен крем с ретинолом, гиалуроновая кислотой и коллагеном?

Почему врачи говорят, что надо съедать минимум 1 помидор в день, особенно осенью? Как он сможет защитить от инфаркта и сезонной депрессии? Какие помидоры полезнее – красные или желтые?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Ольга Народовская, врач-косметолог Татьяна Нецветаева и врач-диетолог Юлия Чехонина.

Программа: Доктор 24
обществовидео

