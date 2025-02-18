Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 12:00

Общество

"Доктор 24": анестезиолог рассказал, как наркоз влияет на организм человека

"Доктор 24": анестезиолог рассказал, как наркоз влияет на организм человека

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 73% 18 февраля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 18 февраля

Нутрициолог рассказала, как выбрать цельнозерновые макароны

Москва 24 разыграет электрогриль и фирменный мерч

Житель Китая покоряет вершины гор, передвигаясь на руках

Москвичи могут поделиться кадрами в рубрике "Фотопоток"

297 детей родились в Москве 17 февраля

Спрос на сотрудников старше 40 лет вырос в России в 2 раза за последний год

В Москве набирает популярность услуга по аренде кота

Правда ли, что наркоз и анестезия – это одно и то же? Можно ли проснуться во время операции и забирает ли обезболивание 5 лет жизни?

Правда ли, что из-за укола в спину могут отказать ноги? Действительно ли после наркоза ухудшается память? Можно ли умереть от общего наркоза и разрешено ли людям старше 70 лет делать его?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил врач – анестезиолог-реаниматолог ММКЦ "Коммунарка" Федор Верединский.

Читайте также
Программа: Доктор 24
обществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика