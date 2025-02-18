"Доктор 24": анестезиолог рассказал, как наркоз влияет на организм человека

Правда ли, что наркоз и анестезия – это одно и то же? Можно ли проснуться во время операции и забирает ли обезболивание 5 лет жизни?

Правда ли, что из-за укола в спину могут отказать ноги? Действительно ли после наркоза ухудшается память? Можно ли умереть от общего наркоза и разрешено ли людям старше 70 лет делать его?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил врач – анестезиолог-реаниматолог ММКЦ "Коммунарка" Федор Верединский.