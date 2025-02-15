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15 февраля, 10:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать и приготовить цветную капусту

Нутрициолог рассказала, как выбрать и приготовить цветную капусту

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Цветная капуста становится все популярнее среди приверженцев здорового питания. Как рассказала нутрициолог Марина Кумерина, при выборе стоит обращать внимание на плотность соцветий, равномерную окраску и наличие зеленых листьев – это признак свежести.

Готовить цветную капусту можно разными способами. Для запекания или жарки достаточно отварить ее 3–5 минут. А если не планируете использовать сразу, соцветия можно заморозить – так они сохранят полезные свойства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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