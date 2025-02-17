Диетолог Разаренова: цельнозерновой хлеб является самым полезным для рациона

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Самым полезным и ценным для рациона является цельнозерновой хлеб, заявила "Радио 1" диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова.

По словам врача, цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки, витаминов и минералов по сравнению с белым. Также его особенность в том, что он приготавливается из муки, сохраняющей оболочку зерна из зародыша.

Кроме того, Разаренова предложила обратить внимание на хлеб, сделанный на закваске. Она отметила, что он богат минералами, микроэлементами и витаминами. Однако всегда следует смотреть состав закваски. Если его нет, то можно запросить сопроводительные документы, пояснила диетолог.

Более того, хлеб может быть комбинированным: и дрожжи, и закваска. В таком случае закваска должна стоять в начале состава, а дрожжи могут находиться в конце.

"И тут важно, быстро приготовленные дрожжи или нет", – подчеркнула эксперт.

Ранее диетолог Оксана Михалева рассказала, что хлеб можно есть каждый день, если нет противопоказаний. Однако от ежедневного употребления белого хлеба она рекомендовала отказаться. С ее слов, белый хлеб наименее полезен, также он является в основном источником углеводов. Ежедневная норма потребления хлеба для здорового взрослого человека составляет 100 граммов пшеничного и 150 граммов ржаного.

