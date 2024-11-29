Нутрициолог Гусакова: пригоревшие корочки хлеба содержат канцерогены

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Пригоревшие части хлеба содержат канцерогены. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на нутрициолога Веронику Гусакову.

"При запекании или жарке продуктов, содержащих углеводы и белки, температура часто достигает значений, при которых образуются конечные продукты гликирования. Эти соединения негативно воздействуют на здоровье, способствуют воспалительным процессам и окислительному стрессу в организме", – поделилась эксперт.

Она отметила, что ограниченное количество в рационе продуктов гликирования способно повысить продолжительность жизни. По ее словам, такие блюда, как поджаренный хлеб, приводят к разным болезням, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии.

"Пригоревшие участки хлеба содержат акриламид – химическое соединение, которое образуется при высоких температурах. Исследования показывают, что пригорание углеводов, таких как сахар, приводит к образованию этого вещества. Акриламид в больших количествах считается канцерогенном", – добавила Гусакова.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Евгения Паршина рассказала, чем может быть вреден хлеб в нарезке. Так, по ее словам, один из минусов хлеба в нарезке – большая площадь поражения плесенью. Она напомнила, что у хлеба короткий срок годности, а также достаточно высокий уровень влажности, из-за чего внутри пакета, в котором лежит нарезка, образуется конденсат.