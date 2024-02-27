Иммунолог рассказала, чем может быть вреден хлеб в нарезке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Один из минусов хлеба в нарезке – большая площадь поражения плесенью. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача – аллерголога-иммунолога Евгению Паршину.

Она напомнила, что у хлеба короткий срок годности, а также достаточно высокий уровень влажности, из-за чего внутри пакета, в котором лежит нарезка, образуется конденсат.

По словам врача, это происходит, если не предусмотрено возможности проветривания. Подобное состояние продукта может быть причиной того, что на нарезке активно зарождается и быстро распространяется плесень.

Помимо этого, при нарезании хлеба на комбинатах используются специальные ножи, которые периодически обрабатывают маслом. Иногда оно не самого лучшего качества, дополнительно могут использоваться и консерванты, отметила Паршина.

Однако если соблюдать и контролировать сроки производства, выполнять правила хранения, указанные производителем, то периодическое употребление в пищу такого продукта не нанесет вреда здоровью, заключила спецаилист.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что отказ от хлеба не поможет похудеть. По словам эксперта, для снижения веса необходимо исключить лишние калории, которые послужили причиной его набора.

До этого врач-диетолог Татьяна Солнцева поделилась, что проведенное 2023 году веерное исследование хлебобулочной продукции показало, что в более чем 190 образцах белого хлеба содержались вредные добавки. В свыше 5% из них нашли семикарбазид и броматы.

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