"Доктор 24": врач рассказала, почему насморк переходит в гайморит

Какие ошибки приводят к тому, что насморк переходит в гайморит? Какие лекарства могут это спровоцировать? В каких случаях насморк можно не лечить, а в каких нужно лечить обязательно? По каким симптомам понять, что все-таки развивается гайморит? Что делать, чтобы этого не произошло?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая научно-исследовательским отделом патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии, врач-оториноларинголог Анна Товмасян.