Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 14:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказала, почему насморк переходит в гайморит

"Доктор 24": врач рассказала, почему насморк переходит в гайморит

Новости мира: в новые регионы России доставили 30 тыс новогодних подарков для детей

Сталкинг могут официально признать преступлением в России

Снегопад и легкий мороз ожидаются в Москве 17 декабря

"Сделано в Москве": одежда Fanya

Жители столицы могут зарегистрировать брак в "Москвариуме"

Синоптик рассказал о похолодании в Москве

"Атмосфера": минус 3 градуса ожидается в Москве вечером 16 декабря

Неврологи предупредили об опасности мигающих гирлянд

Новогодние экскурсии проходят в рамках проекта "Московское долголетие"

Какие ошибки приводят к тому, что насморк переходит в гайморит? Какие лекарства могут это спровоцировать? В каких случаях насморк можно не лечить, а в каких нужно лечить обязательно? По каким симптомам понять, что все-таки развивается гайморит? Что делать, чтобы этого не произошло?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая научно-исследовательским отделом патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии, врач-оториноларинголог Анна Товмасян.

Читайте также
Программа: Доктор 24
обществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика