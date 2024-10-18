"Доктор 24": врач рассказала, как помочь человеку, если его ударило током

Почему нельзя трогать человека, которого ударило током? Какие еще ошибки допускают люди при оказании первой помощи? И почему нужно обязательно вызвать скорую помощь, даже если пострадавший чувствует себя хорошо?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач анестезиолог-реаниматолог, заведующая подстанцией № 4 станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Анна Берцева.