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18 октября, 14:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказала, как помочь человеку, если его ударило током

"Доктор 24": врач рассказала, как помочь человеку, если его ударило током

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Почему нельзя трогать человека, которого ударило током? Какие еще ошибки допускают люди при оказании первой помощи? И почему нужно обязательно вызвать скорую помощь, даже если пострадавший чувствует себя хорошо?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач анестезиолог-реаниматолог, заведующая подстанцией № 4 станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Анна Берцева.

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Программа: Доктор 24
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