Терапевт Кондрахин рассказал, как высокое давление повлияет на москвичей 18 октября

Фото: depositphotos/undrey

Самочувствие москвичей не ухудшится из-за высокого атмосферного давления 18 октября, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в связи с усилением антициклона в столице растет атмосферное давление. Пик этого процесса придется на пятницу, 18 октября, когда барометры покажут 761 миллиметр ртутного столба. Такое значение сравнимо с погружением на глубину в 150–200 метров, отметил Тишковец.

По словам Кондрахина, нормальным для столицы считается атмосферное давление в 748 миллиметров ртутного столба.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Дополнительные 13 миллиметров не окажут на нас какого-либо воздействия, поэтому серьезных изменений ждать не приходится. И здоровые люди, и имеющие какие-либо заболевания, не заметят повышения. Это не настолько драматично.

По словам терапевта, теоретически повлиять на самочувствие могут серьезные колебания давления, но о них сейчас речи не идет.

"Если бы в пятницу было резкое изменение – к примеру, с 760 до 740 миллиметров ртутного столба или с 740 до 760, человек почувствовал бы себя плохо", – пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что мощная солнечная буря обрушится на Землю в 2025 году. По словам экспертов, она может вызвать серьезные нарушения работы компьютеров и отключение электроэнергии.

