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Новости

17 сентября, 14:00

Общество

"Доктор 24": терапевт рассказала, что поможет снизить побочный эффект от приема статинов

"Доктор 24": терапевт рассказала, что поможет снизить побочный эффект от приема статинов

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Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

При повышенном уровне холестерина многим людям назначают статины, но из-за них возникает слабость и боль в мышцах. Как этого избежать?

Какое вещество поможет снизить побочные явления от приема статинов? Почему это вещество может пригодиться и тем, у кого холестерин в норме?

На эти и другие вопросы ответила врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт в области комплиментарной и предиктивной медицины Елена Коршун.

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