"Доктор 24": терапевт рассказала, что поможет снизить побочный эффект от приема статинов

При повышенном уровне холестерина многим людям назначают статины, но из-за них возникает слабость и боль в мышцах. Как этого избежать?

Какое вещество поможет снизить побочные явления от приема статинов? Почему это вещество может пригодиться и тем, у кого холестерин в норме?

На эти и другие вопросы ответила врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт в области комплиментарной и предиктивной медицины Елена Коршун.