Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 12:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказала, в каких ситуациях можно обойтись без медицинской помощи

"Доктор 24": врач рассказала, в каких ситуациях можно обойтись без медицинской помощи

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 4 июня

Эксперт рассказала, как выбрать рыбу для стейков

Ведущие Москвы FM рассказали о темах эфира 4 июня

308 детей родились в Москве 3 июня

Собянин: начался прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО

"Утро": 23 градуса ожидается в столице 4 июня

Новости регионов: пожар уничтожил домовладение в Ижевске

Зарядки с известными спортсменами пройдут в рамках летнего сезона "Московского долголетия"

800 площадок откроют в рамках летнего сезона "Московского долголетия"

Что важно знать о поликлиниках? Когда туда стоит идти, а когда необязательно? Почему при ОРВИ не всегда нужно сразу бежать к врачу? В каких еще ситуациях можно обойтись без медицинской помощи или вызвать врача на дом? Насколько удобен и полезен для пациентов новый стандарт, по которым пять лет работают московские поликлиники?

На эти вопросы ответила врач общей практики Маргарита Дорофеева в программе "Доктор 24".

Читайте также
Программа: Доктор 24
обществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика