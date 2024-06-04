"Доктор 24": врач рассказала, в каких ситуациях можно обойтись без медицинской помощи

Что важно знать о поликлиниках? Когда туда стоит идти, а когда необязательно? Почему при ОРВИ не всегда нужно сразу бежать к врачу? В каких еще ситуациях можно обойтись без медицинской помощи или вызвать врача на дом? Насколько удобен и полезен для пациентов новый стандарт, по которым пять лет работают московские поликлиники?

На эти вопросы ответила врач общей практики Маргарита Дорофеева в программе "Доктор 24".

