"Доктор 24": тошнота

Что делать, если вдруг возникла тошнота? Как быстро себе помочь, чтобы от нее избавиться?

Специалисты рекомендуют смотреть в определенную точку, дышать особенным способом и пожевать определенные продукты. Об этом – в программе "Доктор 24".