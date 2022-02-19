На столичном Портале поставщиков собрана информация об электронных сервисах для бизнеса

Фото: vk.com/mossobyanin

Информация о важных электронных сервисах для малого и среднего бизнеса собрана на Портале поставщиков Москвы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, сайт даст полное представление о субсидиях и грантах.

"Здесь предприниматели могут легко перейти к онлайн-сервисам, которые помогут запустить бизнес, найти инвестора, пройти бесплатное бизнес-обучение, разобраться в налоговых льготах", – написал Собянин.

Он также подчеркнул, что на платформе представлены все сервисы для бизнеса, которые помогают работать с госзакупками. К настоящему времени удалось собрать информацию по 13 субъектам, однако сведения будут дополняться.

Ранее сообщалось, что предприниматели воспользовались инвестиционной картой Москвы 127 тысяч раз в прошлом году. Карта помогает найти необходимый объект для бизнеса и информацию о городских инвестиционных программах. Инвесткарта является удобным цифровым инструментом, который дает бизнесменам представление о конкретных локациях.

