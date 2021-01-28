"Доктор 24": чем вреден ночной образ жизни

Ночной образ жизни – чем он опасен для здоровья? Что делать, чтобы снизить риск заболеваний, спровоцированных поздним засыпанием?

И в каких случаях ночной образ жизни представляет смертельную опасность? Об этом – в программе "Доктор 24".