Синоптики предупредили о похолодании в Европейской России

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Медленное понижение температуры начнется в центре Европейской России в четверг, 28 января.

При этом температура по-прежнему будет выше нормы на 6-8 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в пятницу, 29 января днем ожидается около нуля, а ночью до минус 3-5 градусов. В субботу и воскресенье средняя температура днем составит минус 5-7 градусов.

В то же время к выходным сильно упадет давление. Вильфанд добавил, что ясной погоды не предвидится.

Ранее глава Гидрометцентра заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще.