Правила пожертвований партиям от физлиц предложили ужесточить

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить пожертвования политическим партиям от физических лиц, признанных иностранными агентами, сообщает RT.

Политолог напомнил, что сейчас некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, запрещено совершать пожертвования в адрес политических партий. При этом закон не делает таких ограничений для физлиц, руководящих данными организациями, и физлиц, признанных иностранными СМИ, выполняющими функцию иностранных агентов.

В связи с этим он попросил главу ЦИК Эллу Памфилову рассмотреть целесообразность внесения изменений в статью закона "О политических партиях".

Напомним, сегодня одно физическое лицо может ежегодно совершать пожертвования в адрес определенной политической партии на сумму до 4,33 миллиона рублей.

В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность.

Законом устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.