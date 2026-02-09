Более 7 тысяч москвичей бесплатно научились ухаживать за пожилыми родственниками. Это стало возможным благодаря "Школе родственного ухода", рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Проекту уже 4 года. Он предлагает занятия по организации безопасного пространства в квартире и уходу за человеком с деменцией.

Вместе с тем участникам доступны очные занятия в симуляционных кабинетах, онлайн-курсы, группы взаимоподдержки, а также электронная база знаний по долговременному уходу за пожилым человеком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.