"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 2 августа

Во вторник, 2 августа, в Москве ожидается переменная облачность. Столбики термометров днем поднимутся до 28 градусов, а к вечеру опустятся до 23.

В столице ожидается ветер 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

