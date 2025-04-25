"Сити": какие локации стоит посетить в Москве на фестивале "Пасхальный дар"

Команда проекта "Сити" продолжает рассказывать о главных событиях недели. В Москве проходит фестиваль "Пасхальный дар" – на 30 площадках проходят мастер-классы, концерты и ярмарки.

В парке "Кузьминки" гостей ждут гастрономические мастер-классы. Здесь готовят гречку с белыми грибами и вялеными томатами на очаговом гриле. А еще можно поучаствовать в спортивных активностях и творческих занятиях.

Тверская площадь славится своими ярмарками. Фестиваль "Пасхальный дар" продолжает традиции, зародившиеся в Москве еще в допетровские времена.

Подробнее – в программе "Сити".