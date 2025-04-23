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23 апреля, 16:30

Культура

"Сити": какие трибьют-концерты стоит посетить в Москве на этой неделе

"Сити": какие трибьют-концерты стоит посетить в Москве на этой неделе

Прощание со скульптором Зурабом Церетели проходит в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя проходит прощание с Зурабом Церетели

Прощание со скульптором Зурабом Церетели началось в храме Христа Спасителя

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Команда проекта "Сити" рассказала, какие трибьют-концерты стоит посетить на этой неделе в Москве.

В Кремлевском дворце прозвучат хиты легендарной рок-группы Queen. Их исполнит трибьют-группа Radio Queen. Концерт пройдет 24 апреля.

Песни рок-групп "Ария", "Король и шут" и "Агата Кристи" исполнят в Доме музыки. Они прозвучат в оркестровой версии. Мероприятие состоится 24 апреля.

Подробнее – в программе "Сити".

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культурагородвидеоЕкатерина Ефимцева

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