"Сити": новинки в меню десертов столичных ресторанов ко Дню космонавтики

Московские рестораны подготовили тематические десерты специально ко Дню космонавтики. Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин составил свою подборку интересных блюд. Например, ресторан "Восход" предлагает свои гостям ассорти конфет ручной работы в виде планет под названием "Галактика Млечный путь".

В заведении Yura можно попробовать десерт "Планета № 6", отсылающий к Сатурну и представляющий собой шоколадную сферу с грильяжем, а в кафе "Чайковский" подают блюдо под названием "Космос". Оно состоит из бисквита с орехами пекан.

Подробнее – в программе "Сити".