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11 апреля, 18:30

Город

"Сити": новинки в меню десертов столичных ресторанов ко Дню космонавтики

"Сити": новинки в меню десертов столичных ресторанов ко Дню космонавтики

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Московские рестораны подготовили тематические десерты специально ко Дню космонавтики. Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин составил свою подборку интересных блюд. Например, ресторан "Восход" предлагает свои гостям ассорти конфет ручной работы в виде планет под названием "Галактика Млечный путь".

В заведении Yura можно попробовать десерт "Планета № 6", отсылающий к Сатурну и представляющий собой шоколадную сферу с грильяжем, а в кафе "Чайковский" подают блюдо под названием "Космос". Оно состоит из бисквита с орехами пекан.

Подробнее – в программе "Сити".

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городедавидеоАлександр Ильин

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