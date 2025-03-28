"Сити": какие концерты с музыкой из "Гарри Поттера" стоит посетить в Москве

Команда проекта "Сити" рассказала, какие концерты с музыкой из фильма "Гарри Поттера" стоит посетить в Москве.

В соборе Святых Петра и Павла выступят органный дуэт фонда "Бельканто" и оркестр "Гусляры России". Они исполнят мелодии к фильму композитора Джона Уильямса.

В Московском планетарии пройдет концерт инструментального ансамбля SVET, на котором также можно будет услышать музыку из "Гарри Поттера". На куполе будут показывать проекции со сценами из кино.

Подробнее – в программе "Сити".