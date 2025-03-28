28 марта, 16:45Культура
"Сити": какие концерты с музыкой из "Гарри Поттера" стоит посетить в Москве
Команда проекта "Сити" рассказала, какие концерты с музыкой из фильма "Гарри Поттера" стоит посетить в Москве.
В соборе Святых Петра и Павла выступят органный дуэт фонда "Бельканто" и оркестр "Гусляры России". Они исполнят мелодии к фильму композитора Джона Уильямса.
В Московском планетарии пройдет концерт инструментального ансамбля SVET, на котором также можно будет услышать музыку из "Гарри Поттера". На куполе будут показывать проекции со сценами из кино.
Подробнее – в программе "Сити".