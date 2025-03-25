"Сити": три популярных экспозиции в московских музеях

Команда проекта "Сити" составила подборку из трех популярных выставок в столичных музеях. На третьем месте – "Изображая воздух" в Музее импрессионизма. Там представлены работы 70 известных мастеров, в том числе Репина, Поленова, Левитана и многих других. Второе место заняла масштабная экспозиция "Передвижники" в Третьяковской галерее.

На вершине рейтинга – "Весенний фестиваль цветов" в ботаническом саду "Аптекарский огород". К этому моменту зацвели подснежники, в апреле распустятся магнолия и сакура, а в мае – абрикосы, черешня, черемуха, пионы и сирень.

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