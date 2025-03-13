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13 марта, 13:45

Культура

"Сити": подборка новинок кино и сериалов недели в России

"Сити": подборка новинок кино и сериалов недели в России

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Команда проекта "Сити" составила список фильмов и сериалов недели, которые выходят в прокат или на стриминговых сервисах. Например, в кинотеатрах можно посмотреть мелодраму "Мужчина и женщина", состоящую из 7 новелл об отношениях между полами.

Кроме того, недавно состоялась премьера байопика "Роднина" о легендарной советской фигуристке, чемпионке мира, Европы и Олимпийских игр Ирине Родниной. Также в прокат вышла драма "Мелочи жизни" с Киллианом Мерфи.

Между тем в онлайн-кинотеатре "Окко" появилась картина "Приключения Паддингтона 3" и две новых серии сериала "Цыгане. Улица Шекспира" с Дмитрием Чеботаревым.

Подробнее – в программе "Сити".

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