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07 февраля, 16:45

Культура

"Сити": подборка ярких спектаклей февраля в Москве

"Сити": подборка ярких спектаклей февраля в Москве

"Сити": спектакли, на которые стоит сходить в Москве в феврале

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Команда проекта "Сити" составила подборку ярких спектаклей, которые стоит посетить в феврале в Москве.

В Центральном академическом театре Российской Армии состоялась премьера спектакля "Роман" режиссера Александра Лазарева. В основе постановки – произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Его покажут 16 и 18 февраля.

Спектакль "Превращение" режиссера Андрея Гончарова можно посмотреть 26 февраля в московском Театре на Таганке. Он основывается на одноименной повести писателя Франца Кафки.

Кроме того, на сцене Росcийского академического Молодежного театра показывают постановку "Гриша не свидетель" режиссера Александра Чеботарева. Она создана по книге автора Анастасии Рябцевой. Спектакль можно посмотреть 23 февраля.

Подробнее – в программе "Сити".

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