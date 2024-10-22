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22 октября, 13:45

Культура

"Сити": какие спектакли стоит посмотреть осенью

"Сити": какие спектакли стоит посмотреть осенью

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В Московском театре на Таганке состоялась премьера спектакля "Дар", поставленного режиссером Георгием Сурковым. В центре сюжета – история четырех супергероев с необычными способностями, которые размышляют о том, что было бы, если бы в Советском Союзе существовал секретный отдел людей со сверхспособностями. Ближайшие показы состоятся 26 октября и 20 ноября.

В Большом театре представили новую редакцию балета "Спящая красавица". Спектакль основан на либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа по мотивам сказки Шарля Перро. Ближайшие показы пройдут 19, 20 и 21 ноября.

В Московском международном доме музыки состоялась премьера спектакля "Вертинский". В постановке использованы музыкальные произведения Евгения Борца и романсы в исполнении Александра Домогарова. По словам режиссера, спектакль направлен на возрождение интереса к русскому искусству. Ближайший показ состоится 11 ноября. 

Подробнее – в программе "Сити".

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