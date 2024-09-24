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24 сентября, 13:45

Культура

"Сити": картины Исаака Левитана можно посмотреть в Третьяковской галерее

"Сити": картины Исаака Левитана можно посмотреть в Третьяковской галерее

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Самое большое собрание работ Исаака Левитана находится в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. Отличительная черта его работ заключается в том, что через образы природы художник пытается постичь смысл жизни, передать свои размышления о ее скоротечности, сложности и глубине. Так, например сохранились воспоминания, как Левитан работал над картиной, созданной в поездке "Вечер. Золотой Плес". Он сделал наброски с натуры: написал небольшой этюд на дереве. И затем каждый вечер поднимался на одну и ту же точку, с которой открывался вид на Волгу.

А вот картина "Сумерки. Стога" – это одно из многочисленных Левитановских полотен с повторяющимся сюжетом. Подобный сюжет любил писать Клод Моне. Сено на закате, на восходе, в жаркий полдень помогало импрессионисту исследовать свет, цвет и их изменчивость. Через образ стогов с сеном Левитан пытался передать те ощущения, которые испытывают одинокие люди в закатные часы.

Подробнее – в программе "Сити".

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