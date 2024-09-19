"Сити": какие фильмы вышли в прокат 19 сентября

Для поклонников фильмов "Из 13 в 30" и "Чумовая пятница" 12 сентября в прокат вышла новая российская комедия с похожим сюжетом – "Маме снова 17" со Светланой Ходченковой в главной роли. По сюжету, 17-летняя Ольга отправляется к экстрасенсу, чтобы найти ответы на все свои подростковые вопросы. Однако на сеансе чародейка рассказывает главной героине, что она беременна. Ольга просит как-то исправить ситуацию, а та предлагает задуть свечу. После обряда девушка теряет сознание, а просыпается уже в теле 36-летней женщины. Оказывается, она уже директор школы и живет с сыном-подростком.

Также 12 сентября зрители смогут увидеть в кинотеатрах отреставрированное в 4К роуд-муви "Париж, Техас". Фильм Вима Вендерса, который 40 лет назад получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Это история о мужчине с амнезией, который выходит из пустыни и помнит только одно: у него есть любимая женщина и маленький сын. Он пытается найти жену, но даже не догадывается, что вот уже 4 года числится без вести пропавшим. В процессе 4К реставрации пленку "почистили" – исправили свет и цвет. Сам Вендерс после просмотра сказал, что с фильма стряхнули пелену времени.

Французы Александр де ла Пательер и Матье Делапорт, в прошлом году выпустившие "Трех мушкетеров" с Евой Грин и Венсаном Касселем, решили пойти дальше. На внеконкурсной программе 77-го Каннского кинофестиваля в этом году была представлена новая экранизация "Граф Монте-Кристо". Каждый желающий может пересмотреть знакомую историю, однако, по словам авторов картины, в этот раз зрителя очень удивит конец фильма.

Подробнее – в программе "Сити".