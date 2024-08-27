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27 августа, 16:45

Культура

"Сити": москвичам рассказали, в чем особенность картин Эдгара Дега

"Сити": москвичам рассказали, в чем особенность картин Эдгара Дега

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Эдгар Дега – художник бэкстейджа. Он показывает не парадный и нарядный Париж, как делают другие импрессионисты, он знакомит с его изнанкой.

Есть популярный миф, что художник очень любил балет, оперу и скачки и поэтому постоянно их писал. На самом деле это не совсем так: это были сюжеты, через которые легко поймать и зафиксировать движение.

В чем особенность работ импрессиониста? Как Эдгару Дега удавалось почувствовать время, в котором он жил? На эти вопросы москвичи смогут ответить, посетив Пушкинский музей, где представлены многие знаменитые работы художника.

Подробнее – в программе "Сити".

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