"Сити": выставка "Юля" в Еврейском музее и центре толерантности

Выставку "Юля" организовали в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. В экспозиции представлены графические работы художницы Юлии Косульниковой. Она живет в психоневрологическом интернате и фиксирует то, что ее окружает.

В последние годы развития музейной сферы кураторы уделяют большое внимание аутсайдер-арт – искусству художников без профессионального образования и часто с опытом психических заболеваний. Подробнее – в программе "Сити".