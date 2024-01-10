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10 января, 17:00

Культура

"Сити": выставка "Юля" в Еврейском музее и центре толерантности

"Сити": выставка "Юля" в Еврейском музее и центре толерантности

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Выставку "Юля" организовали в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. В экспозиции представлены графические работы художницы Юлии Косульниковой. Она живет в психоневрологическом интернате и фиксирует то, что ее окружает.

В последние годы развития музейной сферы кураторы уделяют большое внимание аутсайдер-арт – искусству художников без профессионального образования и часто с опытом психических заболеваний. Подробнее – в программе "Сити".

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культуравидеоАлина Гилева
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