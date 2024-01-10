Москвичей предупредили о "температурных качелях" в течение недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве ожидаются "температурные качели" на протяжении всей недели, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Синоптики спрогнозировали, что в течение 10 января температура воздуха упадет до минус 9 градусов после теплой ночи, а 11 января в городе вновь наступит тепло – столбики термометров поднимутся до 0. При этом резкая смена температур будет сопровождаться осадками в виде снега. Однако 12 января уже ожидается прекращение снегопада.

"Новое арктическое вторжение вернет власть в атмосфере антициклону – вернутся и морозы: минус 12–14 градусов в дневные часы", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова за последние сутки в Москве выросла на 3 сантиметра. Общая высота сугробов в столице составляет 24 сантиметра, что соответствует показателям января.

В течение дня снегопад в Москве продолжится. В связи с этим автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Он следует по выделенным полосам, что снижает трафик на дорогах.



Желтый уровень погодной опасности начнет действовать в Москве и Подмосковье 10 января