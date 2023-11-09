"Сити": топ-5 новых фильмов в кинотеатрах РФ

Команда "Сити" сделала подборку киноновинок этой недели. Например, можно посмотреть триллер "Нефариус" – по сюжету в тюрьме ждет приговор серийный убийца, осужденный на смертную казнь. Он утверждает, что одержим демонами, поэтому его судьбу должен решить психиатр, и если он признает преступника невменяемым, то казнь заменят на пожизненное лечение в больнице.

Также можно посмотреть испанскую комедию "Новый парень моей жены", российский триллер "Синдром", фильмы "Год рождения" и "Чувства Анны". Подробнее – в программе "Сити".