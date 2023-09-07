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07 сентября, 17:00

Культура

"Сити": премьера спектакля "Дядюшкин сон" в театре Гоголя состоится 7 сентября

"Сити": премьера спектакля "Дядюшкин сон" в театре Гоголя состоится 7 сентября

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В театре Гоголя премьера – спектакль по повести Федора Достоевского "Дядюшкин сон". Это трагикомедия в современном прочтении.

По сюжету небогатая помещица пытается выдать дочь замуж за состоятельного князя преклонного возраста. Пьесе более 150 лет, но проблематика произведения остается актуальной, говорит продюсер проекта Александр Самойленко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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