"Сити": премьера спектакля "Дядюшкин сон" в театре Гоголя состоится 7 сентября

В театре Гоголя премьера – спектакль по повести Федора Достоевского "Дядюшкин сон". Это трагикомедия в современном прочтении.

По сюжету небогатая помещица пытается выдать дочь замуж за состоятельного князя преклонного возраста. Пьесе более 150 лет, но проблематика произведения остается актуальной, говорит продюсер проекта Александр Самойленко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.