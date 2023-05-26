"Сити": столичные майские фестивали

Команда "Сити" сделала подборку столичных майских фестивалей. Например, можно сходить на Geek Picnic 2023, который организовали на "Острове Мечты". Пространство разделят на 17 тематических зон. Там представят косплей-дефиле, питчинг-сессии, мастер-классы с роботами и другим хай-теком.

Также можно сходить на акцию "Библионочь". Около 160 площадок – городские библиотеки, литературные музеи и культурные центры – подготовили тематические вечера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.