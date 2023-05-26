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"Сити": столичные майские фестивали

"Сити": столичные майские фестивали

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Команда "Сити" сделала подборку столичных майских фестивалей. Например, можно сходить на Geek Picnic 2023, который организовали на "Острове Мечты". Пространство разделят на 17 тематических зон. Там представят косплей-дефиле, питчинг-сессии, мастер-классы с роботами и другим хай-теком.

Также можно сходить на акцию "Библионочь". Около 160 площадок – городские библиотеки, литературные музеи и культурные центры – подготовили тематические вечера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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