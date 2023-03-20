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Культура

The City: в России выйдет в прокат фильм "Кукольник"

The City: в России выйдет в прокат фильм "Кукольник"

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На этой неделе в российский прокат выйдет новинка – фильм "Кукольник". По сюжету семья девочки Сони переезжает из города в деревню. И, конечно, подростку это не нравится. В какой-то момент под влияние потусторонних сил попадает младшая сестра главной героини.

За всеми ужасами, которые обещает премьера, стоит мифический кукольник. По местной легенде – это жуткий горбун, который ворует детей и превращает их в фарфоровых марионеток.

Об этом – в программе The City.

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культуракиновидеоПолина Федосова
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