The City: в России выйдет в прокат фильм "Кукольник"

На этой неделе в российский прокат выйдет новинка – фильм "Кукольник". По сюжету семья девочки Сони переезжает из города в деревню. И, конечно, подростку это не нравится. В какой-то момент под влияние потусторонних сил попадает младшая сестра главной героини.

За всеми ужасами, которые обещает премьера, стоит мифический кукольник. По местной легенде – это жуткий горбун, который ворует детей и превращает их в фарфоровых марионеток.

Об этом – в программе The City.