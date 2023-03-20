13:50Культура
The City: в России выйдет в прокат фильм "Кукольник"
На этой неделе в российский прокат выйдет новинка – фильм "Кукольник". По сюжету семья девочки Сони переезжает из города в деревню. И, конечно, подростку это не нравится. В какой-то момент под влияние потусторонних сил попадает младшая сестра главной героини.
За всеми ужасами, которые обещает премьера, стоит мифический кукольник. По местной легенде – это жуткий горбун, который ворует детей и превращает их в фарфоровых марионеток.
Об этом – в программе The City.
Программа: The City