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13:50

Культура

The City: кинопремьеры недели

The City: кинопремьеры недели

Фильм "Вокзал для двоих" вышел в повторный прокат в российских кинотеатрах

"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Тамары Носовой

"Вот это любовь": Микаэл и Вера Таривердиевы

В российский прокат выйдет психологический фильм ужасов "Сестры"

"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Михаила Ульянова

"Кинодача": Алла Сурикова

"В главной роли": Александр Зацепин

"Тайны души": Александр Пашутин

"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Эльдара Рязанова

Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые появятся на этой неделе. Например, в прокат выйдет российский психологический фильм ужасов "Сестры". Это первый российский проект, в котором зрителя пугают глубинным подсознательным ужасом. Главные роли исполнили Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов.

Кроме того, можно будет посмотреть фильм "Райский город" с Брюсом Уиллисом и Джоном Траволтой, а также трогательную историю об африканских подростках-мигрантах "Тори и Локита". Подробнее – в сюжете проекта The City.

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Программа: The City
культуракиновидеоПолина Федосова
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