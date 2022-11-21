The City: кинопремьеры недели

Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые появятся на этой неделе. Например, в прокат выйдет российский психологический фильм ужасов "Сестры". Это первый российский проект, в котором зрителя пугают глубинным подсознательным ужасом. Главные роли исполнили Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов.

Кроме того, можно будет посмотреть фильм "Райский город" с Брюсом Уиллисом и Джоном Траволтой, а также трогательную историю об африканских подростках-мигрантах "Тори и Локита". Подробнее – в сюжете проекта The City.