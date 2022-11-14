The City: кинопремьеры ноября

На этой неделе состоялись несколько кинопремьер. Среди них – фильм "Жанна" с Ксенией Раппопорт, который показали в рамках ММКФ. В основе сюжета – пьеса Ярославы Пулинович. С 2014 года одноименный спектакль с большим успехом шел в театре Наций.

Жанна – успешная пятидесятилетняя бизнес-леди. В 90-е годы она прошла через бедность, подлость и тяжелые потери близких. Зато теперь у нее есть все: шикарная квартира, своя компания и молодой любовник Андрей. Но все меняется, когда он объявляет Жанне, что уходит к девушке, которая ждет от него ребенка.

Еще одна новинка – фантастическая комедия "Я на перемотке" с Андреем Бурковским в главной роли. Кино очень напоминает американский фильм "Клик: С пультом по жизни" с Адамом Сэндлером.

В центре сюжета – менеджер крупной компании Максим. Он вечно занят на работе, потому и совсем не уделяет внимание близким. В годовщину знакомства с любимой девушкой герой ссорится с таксисткой. После этого с ним начинают твориться странные вещи. Максим начинает проживать свою жизнь на перемотке: свадьба, рождение ребенка, старение – и все эти события длятся как пара минут.

Также вышла драма "На тебе сошелся клином белый свет". Это фильм о знаменитой рок-певице Янке Дягилевой, погибшей в 1991 году при загадочных обстоятельствах. По сюжету охотники находят тело молодой девушки в лесной речке. И с этого момента зрителям показывают хронику последнего дня ее жизни.

Ни одной песни Янки Дягилевой в фильме не задействовали. Режиссер Илья Поплаухин решил показать много внутренних переживаний певицы и перепутанное время. Подробнее – в сюжете проекта The City.