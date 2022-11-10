Кинокритик объяснил спрос на показ советских картин в кинотеатрах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне любят смотреть старое кино из-за его хорошего качества, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" Николай Никулин, комментируя предстоящий выход на экраны отреставрированной версии фильма "Вокзал для двоих" Эльдара Рязанова.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия в кинотеатрах иностранных картин возник определенный спрос, хотя он и не настолько большой.

"Если мы посмотрим кассовые сборы, то увидим, что ни одна советская картина, которая выходила в реставрационном качестве, не попадала даже в десятку по сборам. Но с другой стороны, а что сейчас туда попадает? Сейчас в десятке большие крупные релизы", – подчеркнул кинокритик.

При этом, по его словам, в кинотеатры нужно привлекать зрителей, чтобы они существовали. Также следует учитывать потребности не только массового зрителя, но и нишевого, сказал Никулин.

Он подчеркнул, что есть люди, которые любят смотреть старые фильмы, причем это могут быть и фильмы новой французской волны, и итальянского неореализма, и советская классика. Кинокритик напомнил, что в праздники телеканалы крутят старое кино, и рейтинги показывают, что публика хочет смотреть его.

Ранее стало известно, что отреставрированный советский фильм "Вокзал для двоих" режиссера Эльдара Рязанова выйдет в прокат 17 ноября. Специалисты воссоздали картину в форме 4К.

Кинокартина с актерами Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях стала завершающим фильмом в цикле Рязанова о том, как два непохожих человека находят друг друга. До этого подобный сюжет любители советского кино могли видеть в "Иронии судьбы, или с легким паром!" и "Служебном романе".

"Вокзал для двоих" стал лучшим фильмом года в 1983-м по версии читателей издания "Советский экран". Гурченко же признали выдающейся актрисой. Кроме того, фильм участвовал в главной программе Каннского кинофестиваля.

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